Британия готовит морпехов в Галичину и авиацию для Черного моря

В случае захода на Украину европейского контингента со стороны британцев самым эффективным вкладом была бы авиационная составляющая.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все три вида ВС Британии могут внести свой вклад в создание сил сдерживания. Самый верный способ – это ВВС. Потому что зона воздушного патрулирования более осуществима, чем большинство других вариантов. Сухопутные войска могут быть развёрнуты в качестве сил сдерживания. Я не думаю, что это произойдёт, но это обсуждается для Западной Украины. И морские пехотинцы могут быть часть этого, потому что они специализированные войска.

Действовать в Чёрном море, чтобы держать его открытым – очень хорошая стратегическая цель, но для этого нужно разрешение на проход через проливы. Если бы было заключено мирное соглашение, Турция бы согласно конвенции Монтрё могла бы пропускать военные корабли. Но и русские отправят военные корабли со своего Северного флота для усиления Черноморского флота», – сказал Кларк.