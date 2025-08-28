Британия готовит морпехов в Галичину и авиацию для Черного моря

Максим Столяров.  
28.08.2025 12:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 43
 
Великобритания, Дзен


В случае захода на Украину европейского контингента со стороны британцев самым эффективным вкладом была бы авиационная составляющая.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае захода на Украину европейского контингента со стороны британцев самым эффективным вкладом была...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все три вида ВС Британии могут внести свой вклад в создание сил сдерживания. Самый верный способ – это ВВС. Потому что зона воздушного патрулирования более осуществима, чем большинство других вариантов. Сухопутные войска могут быть развёрнуты в качестве сил сдерживания. Я не думаю, что это произойдёт, но это обсуждается для Западной Украины. И морские пехотинцы могут быть часть этого, потому что они специализированные войска.

Действовать в Чёрном море, чтобы держать его открытым – очень хорошая стратегическая цель, но для этого нужно разрешение на проход через проливы. Если бы было заключено мирное соглашение, Турция бы согласно конвенции Монтрё могла бы пропускать военные корабли. Но и русские отправят военные корабли со своего Северного флота для усиления Черноморского флота», – сказал Кларк.

«Это возможно, но немного натянуто. Более вероятно, что если мы сможем обеспечить прекращение огня в Чёрном море, то это будет авиация и наблюдение», – добавил профессор.

 

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить