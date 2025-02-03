Безумные команды Зеленского о наступлении невозможно выполнить – украинский полковник

Вадим Москаленко.  
03.02.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 655
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Штабные офицеры и генералы ВСУ зачастую вообще не осознают боевых реалий – и отдают армии абсурдные приказы.

Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Штабные офицеры и генералы ВСУ зачастую вообще не осознают боевых реалий – и отдают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Как оно у нас работает: верховный главнокомандующий спускает команду держать каждый километр украинской земли. Но стратегически это не работает. Потому что это подталкивает присылать командирам бригад «БР» [боевое распоряжение] – восстановить потерянное положение», – сказал полковник.

«А для этого нужно проводить наступательные действия. А для этого нужны условия – превосходство во всех составляющих – в личном составе, в снарядах, в БПЛА. А у нас нет перевеса, но мы проводим наступательные действия.

У нас просто: на тебе «БР», командир бригады, и делай что хочешь. Но проблема – она пришла тебе в 21:00, а наступление надо было проводить в 19:00. И при этом у нас не хватает пехоты», – добавил Козел.

Также он подчеркнул, что таким образом штабные офицеры перекладывают вину на непосредственных командиров подразделений, обвиняя их в невыполнении боевых задач во время регулярных проверок из Киева.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить