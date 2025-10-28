Американский генерал: Что бы ни подписали в Будапеште, война с Россией продолжится

28.10.2025 12:05
Западу не следует думать, что российские солдаты пойдут против Владимира Путина.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Левый берег» заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Первой мировой войне русская армия так и не была окончательно сломлена на поле боя. Ленину удалось разрушить цепь командования, дезориентировать армию и назначить генералов, которые просто хотели прекратить боевые действия. Но обычный русский солдат до последнего поддерживал царя, пока царь не исчез. Это, так сказать, особенность русского менталитета. Поэтому те на Западе, кто думает, что российские солдаты рано или поздно развернутся и пойдут против своего руководства, не думаю, что эта война завершится именно так», – сказал генерал.

По его словам, российский лидер Владимир Путин якобы не против остановки боевых действий до двух месяцев (очевидно, при условии прекращения поставок западных вооружений ВСУ), но лишь с целью перегруппировки.

«То есть стратегически он не демонстрирует никаких признаков желания остановить войну или свою кампанию. Но это не значит, что он не попытается тактически совершить паузу, которая позволит европейцам отступить от своих обязательств в помощи Украине. Но ведь это также зависит от нашей позиции, я имею в виду позицию Украины, Европы, США. Если мы дадим Путину возможность сделать эту паузу — на шесть – восемь недель в конце 25 или начале 26 года, он ею воспользуется», – требует продолжения войны экс-командующий войсками НАТО в Европе.

Он признает, что Западу «трудно понять тот тонкий предел», когда «Путин может смешивать войну и дипломатию».

«В Соединенных Штатах люди мыслят категориями: война или мир. Но в голове Путина – это постоянная борьба. Иногда она ведется военными методами. Иногда – методами разведки. Иногда – через дезинформацию. Иногда – через дипломатию. Но борьба никогда не прекращается.

Это прямое продолжение советского подхода: они приняли СССР и просто усовершенствовали традиционную имперскую политику царских времен. Прямо сейчас с лучшими умениями в скрытых операциях и с большей жестокостью. Так я это вижу. И именно поэтому очень трудно объяснить западной аудитории, что борьба будет продолжаться независимо от результатов каких-либо встреч в Вашингтоне или Венгрии, или от подписания любой бумажки», – резюмировал Кларк.

