Американист предупреждает Украину: Без мира с РФ потеряете еще регионы, экономику и инфраструктуру
Украину ждет уничтожение остатков экономики, энергетики и промышленности в случае, если она не пойдет на условия мира, озвученные Россией.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не буду спекулировать относительно других регионов, вроде Одесской области, Одессы, Николаева и так далее – думаю, что теоретически такая возможность есть. Практически пока возможности ее реализации я не очень вижу.
Если не будет прекращения конфликта, у России есть возможность сделать жизнь на территории Украины не совсем благоприятной для развития, экономического процветания и в целом нормального там существования. Потому что уничтожение систем энергетики, уничтожение электростанций, трансформаторных объектов, тяговых подстанций, железнодорожных не добавляет качества жизни.
Соответственно, необходимо для Украины, мне кажется, осознать Россию как неизбежность. Даже если вы Россию не любите, вы считаете ее злом, с которым вы не можете бороться силой, потому что оно просто слишком велико, и оно имеет возможность сделать вашу жизнь плохой, – поэтому надо с этим злом, если вы таковым Россию считаете, выстраивать предсказуемые отношения. Не пытайтесь выглядеть угрозой», – метал бисер Наумов.
