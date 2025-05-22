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Сегодня есть две Одессы — по одной бродят заезжие кликуши и опудала призывного возраста (у них — месяц вышиванки), завывая гимна и прочих «плывэкач». А по другой катаются бусы смерти, увозя одесситов в один конец.

От очередного видео акта могилизации, на котором мужик страшно кричит «Нет, нет, нет!» берет оторопь…

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Да, в рамках «празднования вышиванки» и массовой «утилизации ваты», тэцэкашники опять отличились — ни дня без дичи. Хватают всех подряд. Снимают даже с деревьев, куда люди от них прячутся. В каких-то случаях женщинам и пенсионерам удается отбить жертв нацистов, но чаще — нет.

Все прецеденты — типичны. Но один заслуживает особого внимания. Речь идет об очередной зверской гестаповской выходке, обсуждаемой в соцсетях. Тогда, по словам очевидцев, живодеры ТЦК вместе с полицаями — они давно работают в связке, чтобы наверняка — буднично могилизировали случайного прохожего. Тот могилизироваться не хотел, поэтому был жестоко избит. До такой степени, что, судя по видео, у него началась предсмертная агония. Мужчина лежал прямо на проезжей части (символично — на улице Нэзалэжности) на животе… из глаз и рта у него текла кровь, по телу шли судороги.

Как утверждают свидетели, поняв, что перегнули палку, гестаповцы бросили мужчину умирать — негодное уже мясо — и скрылись с места преступления, уехали. «Скорую» вызывали прохожие.

Что обычно происходит в таких случаях? Через несколько часов пресс-службы ТЦК и полиции сообщают что-то вроде «раз ромашка, два ромашка — трям! Мы белые и пушистые, а ухилянт сам бился головой о наши приклады и берцы». И традиционно угрожают — все уклонисты понесут наказание по закону (не существующее на Украине понятие).

В данном же случае — молчок. Гестаповцы промолчали и молчат до сих пор. Ни в больнице, в которую был доставлен умирающий, ни в службе скорой помощи, также не дали комментариев.

А почему?..

Потому что, дабы объяснить ТАКОЕ, понадобилась тяжелая артиллерия — так называемый Центр противодействия дезинформации при СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины).

Только он имеет полномочия опровергать очевидное — «никто человека не убивал и даже не избивал». А… якобы у пострадавшего была диагностирована эпилепсия (где комментарий из больницы?!), и он был пьян (где комментарий «скорой» и наркодиспансера, или хоть родственников и соседей?). «После употребления алкоголя он упал на землю. Впоследствии его нашла женщина, которая вызвала бригаду скорой помощи». Трям…

Ни полицаи, ни тэцэкашники его вообще не трогали. Очевидцы все придумали. Так-то.

Верим?..

Пафосных стенаний не будет. Просто наблюдение и возвращение к началу текста.

Зато случая, когда могилизированный был бы одет в вышиванку, в Одессе никогда не было. И этим все сказано.