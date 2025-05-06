Змагар признал Россию свободной страной

То, что в эфир телеканала-иноагента «Дождь» забредают такие персонажи как известный продюсер Иосиф Пригожин, свидетельствует о том, что в России больше свободы, чем в Белоруссии.

Об этом беглый белорусский политолог Артем Шрайбман заявил в интервью оппозиционному ютуб-каналу «Обычное утро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом сюжете мы видим разницу, как живут белорусские и российские СМИ в изгнании. Я не думаю, чтобы [белорусскому певцу] Солодухе разрешили бы появиться на «Обычном утре». Или он сам бы пошел, не опасаясь. Такие случаи суперисключительны, когда разрешают ради конкретной цели, и потом это разрешение отзывается. Я думаю, что это про то, что в России все еще не настолько закручены гайки, как в Белоруссии. Взаимодействие с нежелательной организацией считается правонарушением, если не преступлением. То, что российские высокопоставленные медийные шишки не боятся этого, показывает устоявшуюся норму в российском обществе, что это не настолько опасно, как у нас», – сказал Шрайбман.

Пригожин уже дважды появлялся в эфире «Дождя», чтобы оправдаться. В первый раз он лебезил перед украинкой-иноагенткой Юлией Таратутой в ноябре 2023 года, пытаясь убедить ее, что его слитый в сеть скандальный разговор с бывшим российским сенатором Фархадом Ахмедовым, в котором оба собеседника ругали российское руководство, является фейком. А на днях продюсер пытался откреститься от того, что его жена певица Валерия записала песню «С чего начинается Родина» якобы в Донбассе.