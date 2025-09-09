Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не видать членства в ЕС, пока киевские власти не отменят санкции против «оппозиции» и не разрешат их представителям выезжать за границу.

Об этом на пленарной сессии Европарламента заявил спецдокладчик ЕП по Украине Майкл Галер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы требуем защиты и укрепления политического разнообразия, независимого правосудия и прозрачных процедур. Мы требуем воздержания от несвоевременных и политически мотивированных процессов и санкций в отношении представителей оппозиции, сохранения парламентского плюрализма и содействия конструктивному диалогу между политическими группировками Верховной рады. Кроме того, отменить все ограничения в отношении мандатных и политических поездок за границу для членов Верховной рады», – пожурил Зеленского еврочиновник.