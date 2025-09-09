Зеленского отчитали в Европарламенте и выдвинули условия для вступления в ЕС
Украине не видать членства в ЕС, пока киевские власти не отменят санкции против «оппозиции» и не разрешат их представителям выезжать за границу.
Об этом на пленарной сессии Европарламента заявил спецдокладчик ЕП по Украине Майкл Галер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы требуем защиты и укрепления политического разнообразия, независимого правосудия и прозрачных процедур. Мы требуем воздержания от несвоевременных и политически мотивированных процессов и санкций в отношении представителей оппозиции, сохранения парламентского плюрализма и содействия конструктивному диалогу между политическими группировками Верховной рады.
Кроме того, отменить все ограничения в отношении мандатных и политических поездок за границу для членов Верховной рады», – пожурил Зеленского еврочиновник.
«Евросовет принял историческое решение о начале переговоров о вступлении в декабре 2023, первая межправительственная конференция состоялась в июне 2024 года. Теперь необходимо решительно двигаться дальше, без препятствий и предлогов», – подстёгивал киевскую хунту Галер.
