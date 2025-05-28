Зеленский и СБУ вымогают 30-50 тыс долларов за включение в список на обмен – «Клуб народного единства»

Катя Добрина.  
28.05.2025 18:18
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, СБУ, Скандал, Украина


Место в обменном списке военнопленных на Украине стоит от 30 до 50 тысяч долларов.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил вынужденный уехать на Запад с Украины после конфликта с Зеленским депутат Верховной рады Артем Дмитрук, спикер «Клуба народного единства».

Место в обменном списке военнопленных на Украине стоит от 30 до 50 тысяч долларов....

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«Чтобы попасть в обменный фонд и вернуться домой на Украину из плена, за редким исключением, это платная услуга. То есть, чтобы забрать своего мужа, брата, родственника, люди должны заплатить структуре, которая занимается обменом, формирует списки для обмена, в данном случае — это СБУ. Средняя цифра — это 30 тысяч долларов», – подчеркнул он.

На комментарий ведущего о том, что это очень серьёзное обвинение, которое требует подтверждений, нардеп заверил – таковые имеются.

«Есть случаи, когда обмен проходит, как это должно быть – то есть военные возвращаются домой по общему принципу. Но в большинстве – это избирательный принцип, когда родственникам предлагается заплатить около 30 тысяч долларов. Бывает до 50 тысяч доходит, мне известны эти случаи, когда родственники платили, чтобы получить своего мужа, брата домой.

Это серьёзная коррупционная схема, на которой зарабатывается огромное количество денег. Конечно же, в основном офисом президента, а крохи, если это можно назвать крохами, падают в структуру СБУ», – заявил Дмитрук.

Он добавил: в скором времени на Украине возникнет дефицит обменного фонда.

«Наших военнопленных солдат в России, без учета других групп граждан, больше 10 тысяч человек. Тогда как военнопленных русских на Украине меньше 1 тысячи», – подытожил Дмитрук.

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