Зе-подельники могут учинить расправу над новым послом США
Американской конгрессвумен Виктории Спартц может быть опасно появляться на территории Украины, так как Зеленский и многие бандеровцы сильно обижены на неё.
Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил покинувший Украину музыкант и блогер Тарас Незалежко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп хочет назначить послом на Украине Викторию Спартц, которую очень не любит Зеленский. Что ты об этом думаешь вообще?», – спросил ведущий.
«В целом это интересно, но я бы таким людям не советовал бы на Украину выдвигаться, потому что слишком небезопасно. Надо понимать, что загнанные… киевский режим в целом это уже загнанные такие крысёныши, но они могут навредить, покусать, и кому это надо?
Поэтому зачем рисковать? В целом надо держаться от этих людей подальше. Хотя зря, наверное, их людьми называют, но в целом от вот этих существ держаться подальше», – ответил Незалежко.
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