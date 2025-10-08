Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Количество граждан других стран, желающих поучаствовать в российской СВО, растет. Об этом пишет американский журнал «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Россия всё чаще передаёт свою войну на аутсорсинг… Москва импортирует рабочую силу из-за рубежа. То, что начиналось как региональное вторжение, превратилось в многонациональную кампанию», – нагнетает издание.

Ссылаясь на данные украинских официальных лиц, журнал пишет, что вскоре «на стороне России могут воевать до 25 000 кубинцев, что превзойдёт северокорейцев по численности иностранных войск на поле боя».

При этом агентство «Рейтер» буквально вчера написало, что на стороне ВС РФ воюет от одной до пяти тысяч кубинцев, о чем говорится в рассекреченной телеграмме Госдепа американским посольствам с требованием добиваться от стран пребывания отказа за голосование в поддержку ежегодной резолюции за отмену блокады Кубы США, которая регулярно набирает абсолютное большинство (против – США и Израиль).

Некоторые эксперты, опрошенные «Форбс», говорят, что кубинцев привлекает высокая зарплата в российской армии.

Но, например, депутат от фракции диктатора Владимира Зеленского Александра Устинова признает, что проблем с пополнением у ВС РФ нет.

«Размещение северокорейских и кубинских военных — это политические жесты, а не признаки нехватки российских кадров», — говорит она.

По ее словам, «Россия завербовала около 20 тысяч кубинцев, а более 1000 уже воюют в Украине».

А известный американский русофоб украинского происхождения, профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль [включен в перечень лиц, которым запрещен въезд в РФ], считает, что мотивы Кубы носят не только экономический, но и идеологический характер.

Он говорит, что Гавана стремится укрепить свой революционный авторитет и «насолить Вашингтону», открыто поддерживая Москву.

«Это символический жест, который хорошо воспринимается внутри страны», — считает Мотыль.

Основатель и генеральный директор Рeace Through Strength Institute Билл Коул тоже признает, что проблем с личным составом в росссийской армии нет.

«У Путина нет недостатка в живой силе, он только что мобилизовал ещё 130 тысяч человек, — говорит Коул «Форбс». На самом деле партнёры России хотят участвовать в боевых действиях. Северокорейцы, кубинцы и китайцы находятся на территории страны не только для того, чтобы сражаться за Россию, но и для того, чтобы получить опыт в современной войне, особенно в использовании беспилотников».

По его словам, каждое иностранное подразделение фактически представляет собой ротируемую военную академию.