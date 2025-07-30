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Свихнувшимся Зеленским стало сложнее управлять, поэтому Запад принял решение аккуратно поменять его на другую марионетку.

Об этом на канале «Белта» заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные хозяева Украины, их Зеленский уже не устраивает. Парень потерял берега полностью, пытается выйти из-под контроля, у парня с головой большие проблемы. Одно дело, с головой большие проблемы у президента Молдовы, которую на карте тяжело рассмотреть, а другое дело – проблемы с головой у президента Украины, в которую Запад вложил и пытается делать на него ставку в борьбе с Россией. Им нужен другой персонаж, в более адекватном психическом состоянии и, естественно, управляемый. И пошло к этому дело. Зеленский это понимает прекрасно, отсюда его ответный удар по всем этим структурам западных внутри страны», – сказал Ваджра.