Запад мучительно думает, как быстро устранить Зеленского – без обрушения фронта и гражданского хаоса

Максим Столяров.  
30.07.2025 21:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Свихнувшимся Зеленским стало сложнее управлять, поэтому Запад принял решение аккуратно поменять его на другую марионетку.

Об этом на канале «Белта» заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Свихнувшимся Зеленским стало сложнее управлять, поэтому Запад принял решение аккуратно поменять его на другую...

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«Западные хозяева Украины, их Зеленский уже не устраивает. Парень потерял берега полностью, пытается выйти из-под контроля, у парня с головой большие проблемы.

Одно дело, с головой большие проблемы у президента Молдовы, которую на карте тяжело рассмотреть, а другое дело – проблемы с головой у президента Украины, в которую Запад вложил и пытается делать на него ставку в борьбе с Россией. Им нужен другой персонаж, в более адекватном психическом состоянии и, естественно, управляемый.

И пошло к этому дело. Зеленский это понимает прекрасно, отсюда его ответный удар по всем этим структурам западных внутри страны», – сказал Ваджра.

«Перед Западом стоит задача – максимально аккуратно провести операцию по устранению Зеленского. Максимально аккуратно, потому что там прекрасно понимают, что если будет всё сделано неаккуратно, то это прямая дорога к гражданской войне, войне всех против всех на Украине. Устраняете центральную власть, и понеслось.

И тогда они теряют полностью контроль над ситуацией. Представьте, хаос на Украине, это значит, прежде всего, развал ВСУ. А это значит, что российская армия будет двигаться вперед без всякого сопротивления. То есть это просто крах всего там», – подытожил он.

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