Запад мучительно думает, как быстро устранить Зеленского – без обрушения фронта и гражданского хаоса
Свихнувшимся Зеленским стало сложнее управлять, поэтому Запад принял решение аккуратно поменять его на другую марионетку.
Об этом на канале «Белта» заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Западные хозяева Украины, их Зеленский уже не устраивает. Парень потерял берега полностью, пытается выйти из-под контроля, у парня с головой большие проблемы.
Одно дело, с головой большие проблемы у президента Молдовы, которую на карте тяжело рассмотреть, а другое дело – проблемы с головой у президента Украины, в которую Запад вложил и пытается делать на него ставку в борьбе с Россией. Им нужен другой персонаж, в более адекватном психическом состоянии и, естественно, управляемый.
И пошло к этому дело. Зеленский это понимает прекрасно, отсюда его ответный удар по всем этим структурам западных внутри страны», – сказал Ваджра.
«Перед Западом стоит задача – максимально аккуратно провести операцию по устранению Зеленского. Максимально аккуратно, потому что там прекрасно понимают, что если будет всё сделано неаккуратно, то это прямая дорога к гражданской войне, войне всех против всех на Украине. Устраняете центральную власть, и понеслось.
И тогда они теряют полностью контроль над ситуацией. Представьте, хаос на Украине, это значит, прежде всего, развал ВСУ. А это значит, что российская армия будет двигаться вперед без всякого сопротивления. То есть это просто крах всего там», – подытожил он.
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