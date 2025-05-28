Запад крупно просчитался и проиграл России – американский экономист

Елена Острякова.  
28.05.2025 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 681
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


ЕС и США недооценили способность России вести длительную военную кампанию и переоценили действенность экономических санкций.

Об этом американский экономист Ричард Вольф заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС и США недооценили способность России вести длительную военную кампанию и переоценили действенность экономических...

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«К сожалению, они просчитались по обоим пунктам. Они недооценили военный потенциал России и переоценили влияние санкций. И в итоге проиграли войну. Они считают это практически невозможным и не могут признать свою ошибку», – сказал Вольф.

Он удивлен тем, что Запад не оценил преимущество России в живой силе, ракетах и беспилотниках.

«Это должно было быть хорошо известно, и это делает всю военную ситуацию сомнительной. Европейцы и американцы с самого начала могли увеличивать качество и количество военной поддержки. В начале войны они не собирались поставлять большие танки, но Украина их получила. То же самое с Ф-16 и дальнобойными ракетами. Это повторялось, потому что они думали, что уже обеспечили Украину. Но они недооценили военный потенциал России». – сказал Вольф.

Что касается экономических санкций, то они, по его мнению, никогда в истории не приносили успеха.

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