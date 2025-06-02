Запад хочет продолжать войну ещё 3-5 лет – Бортник

Вадим Москаленко.  
02.06.2025 22:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока полностью устраивает продолжение войны на территории Украины, поскольку она якобы стратегически ослабляет Россию.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока полностью устраивает продолжение войны на территории Украины, поскольку она якобы стратегически...

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«Понимаете, как на это [теракты устраиваемые Киевом] смотрит Запад? Они смотрят, что вот украинцы подорвали мост, вот украинцы уничтожили значительную часть российской авиации, вот они уже атакуют стратегические силы.

Ну еще война пройдет 3-5 лет, и даже пускай Россия приблизится к Днепру, выйдет на реку Днепр, но к тому времени ее стратегическая авиация или будет уничтожена, повреждена, или просто амортизируется от такого интенсивного использования в этой войне.

Россия потеряет большую часть основной своей авиации, основную часть человеческих ресурсов, накопленных советских ресурсов, бронетехники, вооружения и всего остального», – считает Бортник.

«Она может выйти через 3-5 лет на Днепр, условно говоря, но она будет настолько истощена, что уже перешагнуть Днепр десятилетиями не будет сил, если вообще не случится внутренний коллапс.

И это я вам иллюстрирую тот подход, который занимают западные советники по вопросам безопасности.

Поэтому такой ход войны, если не возникает угроза ядерной войны или масштабирования войны на другие регионы, он многих на Западе устраивает. В этой войне, конечно, тактически проигрывает Украина, но стратегически проигрывает Россия», – рассуждал Бортник, не понятно с чего взявший, что РФ будет три года терпеть теракты.

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