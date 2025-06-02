Запад хочет продолжать войну ещё 3-5 лет – Бортник

Страны западного блока полностью устраивает продолжение войны на территории Украины, поскольку она якобы стратегически ослабляет Россию.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, как на это [теракты устраиваемые Киевом] смотрит Запад? Они смотрят, что вот украинцы подорвали мост, вот украинцы уничтожили значительную часть российской авиации, вот они уже атакуют стратегические силы.

Ну еще война пройдет 3-5 лет, и даже пускай Россия приблизится к Днепру, выйдет на реку Днепр, но к тому времени ее стратегическая авиация или будет уничтожена, повреждена, или просто амортизируется от такого интенсивного использования в этой войне.

Россия потеряет большую часть основной своей авиации, основную часть человеческих ресурсов, накопленных советских ресурсов, бронетехники, вооружения и всего остального», – считает Бортник.