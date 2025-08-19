Запад готовит размещение войск на Украине – и нагло требует унизительных гарантий от России
Несмотря на предостережения МИД РФ об угрозе «неконтролируемой эскалации», правительственные круги Германии продолжают рассматривать «возможное военное присутствие на Украине после заключения мира с Россией».
Об этом пишет немецкое издание Stern со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
В свою очередь Washington Post сообщает об аналогичных планах Лондона и Парижа.
«Франция и Великобритания обратились за поддержкой к США с просьбой о размещении небольшой группы войск на послевоенной Украине, вдали от линии фронта. Эти предложения опираются на поддержку США в таких ключевых областях, как разведка и спутниковое наблюдение, и направлены на то, чтобы удержать Россию от попыток возобновить военные действия».
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон дал понять, возможность ввода войск на Украину рассматривают и некоторые круги в Вашингтоне. Правда, такая идея вряд ли понравится ядру электората Дональда Трампа.
«Есть два вида войск, которые можно отправить. Войска, которые обучают и помогают украинцам, как было до российского вторжения в 2022 году, или войска, которые находятся там для боевых действий, и они будут готовы к бою в Украине на случай, если русские нарушат условия прекращения огня или перемирия, если оно будет заключено. Если Трамп действительно об этом думает, и это возможно, мне не терпится увидеть реакцию сторонников MAGA (адепты предвыборного лозунга Трама «Make America great again», – авт.), что американские войска в ближайшем будущем могут вступить в бой с российскими войсками, войсками ядерной державы. Не думаю, что это то, на что подписывались сторонники MAGA», – заявил Болтон.
Российский сенатор Виктор Бондарев возмущён: при этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил России закрепить юридически обязательство «не нападать на Украину» впредь.
«Именно США, нарушив суверенитет Украины, проведя майдан и государственный переворот… развязали процесс гражданского конфликта, переросшего в полномасштабную братоубийственную войну против России, с задействованием ресурсов НАТО.
Однако, нежданный проигрыш ВСУ в зоне СВО, при всех стараниях НАТО и всего коллективного Запада, вынудил США резко сменить тактику и «переобуться» в миротворцев, а успех России подать мировому сообществу в качестве немотивированной агрессию. Теперь же, надуманная ими агрессия со стороны России будет еще и зафиксирована в правовом поле, да еще и с требованием от России гарантий ненападения и ненарушения суверенитета Украины и других европейских стран, с косвенным закреплением тем самым факта несуществующей угрозы от России!
Россия, таким образом, из защитника собственных интересов, как и братского народа и суверенного государства Украины, мастерскими стараниями США, превратилась в агрессора», – возмущен законодатель.
По его словам, Запад при этом сам нарушал свое обещание не расширять НАТО на восток.
«Не считаю целесообразным одностороннее требование США в законодательном закреплении Россией каких-либо гарантий по ненападению или захвату территорий. Считаю, такие гарантии должны быть обоюдны, как по содержанию, так и по форме их закрепления. Мы уже сыты разными обещаниями и заверениями с 1990 года».
