Зачистка добралась до «котов»: Зеленский готовится избавиться от Ермака

Вадим Москаленко.  
20.04.2025 21:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 825
 
Беспредел, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Владимир Зеленский готовится избавиться от главы своего офиса Андрея Ермака, чтобы повесить на него весь скопившийся негатив.

Об этом в эфире своего блога заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский готовится избавиться от главы своего офиса Андрея Ермака, чтобы повесить на него...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Введённые Зеленским санкции против Куклачёва – это интересно, этот знак того, что нас ждёт. Потому что если на Куклачёва, любителя котов и кошек, людоед Зеленский накладывает санкции, то это говорит о том, что, наверное, скоро будут наложены санкции и на Ермака.

А санкции какие? Во-первых, на Ермака повесят все эти переговоры, весь этот проигрыш, весь негатив», – сказал Балашов.

По его мнению, это будет очень актуально перед выборами, которые Зеленский может сделать неожиданными.

«Надо ведь перед выборами избавиться от своих «котов». Так что в том, что наложили на Куклачева санкции на кошачьего вожака, то в данной ситуации мы видим, что людоед нацелился истреблять котов у себя в офисе», – резюмировал он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить