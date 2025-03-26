ВСУ не оставляют ни одного даже заброшенного дома без жесточайшего сопротивления, поэтому успехи ВС РФ в Курской области – это результат тяжёлых боёв.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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