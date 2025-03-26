«За слова, что хохлы ушли из Суджи сами, нужно бить башкой о порожек» – военный хирург

Максим Столяров.  
26.03.2025 12:50
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


ВСУ не оставляют ни одного даже заброшенного дома без жесточайшего сопротивления, поэтому успехи ВС РФ в Курской области – это результат тяжёлых боёв.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ не оставляют ни одного даже заброшенного дома без жесточайшего сопротивления, поэтому успехи ВС...

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«Один товарищ мне написал, что, типа, хохлы сами из Суджи ушли. Вы знаете, тут взять за волосы, бить башкой о порожек, пока руки не устанут. Ребята, они не оставляют ни одного заброшенного дома без жесточайшего боя. Вот, сейчас мы их продолжаем выбивать, они не могут послать сильные силы, они посылают пехоту группами по три-четыре человека, та садится и бьётся, стреляется, пока всех их не истребим. Следующие, следующие. Противник в принципе не уходит.

Соответственно, то, что Суджу взяли – это, прежде всего, результат того, что наша армия успешно, все наши силовые структуры, доброкорпус, все вместе противника оттуда выкинули. То есть кровь нам пустили в драке, но за одного битого двух небитых дают – воевать мы в итоге стали лучше», – сказал Евич.

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