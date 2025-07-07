Языком задницу вылизывают»: ТЦКшник заставил перейти на мову немца и аргентинца

Анатолий Лапин.  
07.07.2025 10:02
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мова, Украина


Все солдаты ВСУ якобы должны разговаривать на украинском языке.

Об этом в эфире телеканала «МИС» заявил списавшийся из ВСУ солдат, устроившийся в ТЦК, Анатолий Здор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мотивация? Когда, как говорят, мова лечит, а языком ж…пу лижут. Так что, вся суть в этом «мовы».

Когда люди говорят, что «я всю жизнь разговаривал на русском», а сейчас не хочет [на украинском] разговаривать. Так я говорю, у меня были знакомые, я людей знал в окопах – немец, канадец, аргентинец. Канадец выучил украинский язык за полгода, через девять месяцев он и писал на украинском языке. Немец выучил украинский язык за 11 месяцев и начал писать, а аргентинец, который знал только, что «Путин – ла-ла-ла-ла», то он выучил украинский язык и начал писать через 13 месяцев. Это в окопах, в блиндажах», – похвастался русофоб.

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