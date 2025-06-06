Вслед СВО на Украине будет операция на Балтике – сопредседатель «Клуба народного единства» Александр Казаков

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Цель военной операции в Северном Причерноморье, как в действительности называется театр военных действий, – предотвратить превращение Черного моря во внутреннее море НАТО. Следом такая же спецоперация произойдет на Балтике.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал экс-советник главы ДНР Александр Казаков, сопредседатель «Клуба народного единства».

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«То, что делает сейчас Владимир Владимирович в рамках СВО, повторяет подвиг Екатерины Великой: возвращает России статус великой черноморской державы. Но этого мало, надо открыть окно, которое западники с ноги нам закрыли. И следующая история будет балтийская. Мы не можем допустить, чтобы на наших границах, ограничивая наш выход в Мировой океан и наши торговые пути, было запертое море с враждебными берегами. После того, как мы закончим СВО, неизбежно (и появление Ленинградского военного округа не случайно, как и учения с перемещением нашего страшного оружия в Белоруссию) должны будем повторить подвиг Петра Великого», – сказал Казаков.

Россия сейчас совершает глобальный исторический поворот на Восток и на Юг. Но не может оставить за спиной «осиное свинячье гнездо».

«Сначала всё привести в порядок, обеспечить торговые пути: что из Чёрного в Средиземное и в Атлантику, что из Балтики в Северное море, спокойно закрывать калиточку, и пошли в Сибирь и на Дальний Восток – это неизбежно», – считает Казаков.

В Европе стремятся выстроить «Великий Восточный вал» от Балтики до Румынии, рассчитывая получить финансовую и военную поддержку США.