Вслед СВО на Украине будет операция на Балтике – сопредседатель «Клуба народного единства» Александр Казаков

Катя Добрина.  
06.06.2025 18:44
  (Мск) , Москва
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Балтика, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Цель военной операции в Северном Причерноморье, как в действительности называется театр военных действий, – предотвратить превращение Черного моря во внутреннее море НАТО. Следом такая же спецоперация произойдет на Балтике.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал экс-советник главы ДНР Александр Казаков, сопредседатель «Клуба народного единства».

Цель военной операции в Северном Причерноморье, как в действительности называется театр военных действий, –...

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«То, что делает сейчас Владимир Владимирович в рамках СВО, повторяет подвиг Екатерины Великой: возвращает России статус великой черноморской державы. Но этого мало, надо открыть окно, которое западники с ноги нам закрыли. И следующая история будет балтийская.

Мы не можем допустить, чтобы на наших границах, ограничивая наш выход в Мировой океан и наши торговые пути, было запертое море с враждебными берегами.

После того, как мы закончим СВО, неизбежно (и появление Ленинградского военного округа не случайно, как и учения с перемещением нашего страшного оружия в Белоруссию) должны будем повторить подвиг Петра Великого», – сказал Казаков.

Россия сейчас совершает глобальный исторический поворот на Восток и на Юг. Но не может оставить за спиной «осиное свинячье гнездо».

«Сначала всё привести в порядок, обеспечить торговые пути: что из Чёрного в Средиземное и в Атлантику, что из Балтики в Северное море, спокойно закрывать калиточку, и пошли в Сибирь и на Дальний Восток – это неизбежно», – считает Казаков.

В Европе стремятся выстроить «Великий Восточный вал» от Балтики до Румынии, рассчитывая получить финансовую и военную поддержку США.

«Трамп не собирается зарабатывать на Европе – Трамп хочет ее сожрать. Ему даже не нужно, чтобы они с русскими воевали, и так всё заберёт. От Атлантики начнёт жрать, пока не увидит сапоги нашего солдата, который скажет: стоп, дальше не жрём, приехали», – подытожил эксперт.

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