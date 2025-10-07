Все, что трогает Макрон, превращается в дерьмо, ему лучше не заниматься Украиной, – американский эксперт

Эммануэль Макрон полностью провалил управление Францией, тема войны на Украине нужна ему, чтобы отвлечь избирателей от своих неудач.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил американский аналитик Александр Христофоров, комментируя отставку французского премьера Себастьяна Лекорню всего после 28 дней пребывания на посту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

