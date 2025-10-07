Все, что трогает Макрон, превращается в дерьмо, ему лучше не заниматься Украиной, – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
07.10.2025 10:57
  (Мск) , Киев
Эммануэль Макрон полностью провалил управление Францией, тема войны на Украине нужна ему, чтобы отвлечь избирателей от своих неудач.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил американский аналитик Александр Христофоров, комментируя отставку французского премьера Себастьяна Лекорню всего после 28 дней пребывания на посту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Макрон исчерпал свои возможности, для него всё кончено. У него есть еще год, ему нужно просто смириться со своей судьбой и не участвовать ни в каких интригах, ему не нужно заниматься Украиной, ему вообще ничего не нужно делать. Ему нужно просто сидеть в Елисейском дворце и ждать окончания года, потому что он – полный неудачник во всем.

Все, к чему он прикасается, превращается в дерьмо. Он некомпетентен, он не знает, как управлять Францией. Вот почему он бегает и говорит о войне с Россией – потому что это единственное, о чем он может говорить.

Что касается управления страной, он ничего не смыслит. Так что, знаете, ему нужно отойти в сторону», – заявил Христоворов.

