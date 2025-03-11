«Вооружим украинскую армию на 15 лет вперёд!» – министр обороны Франции

Вадим Москаленко.  
11.03.2025 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Франция не согласна на демилитаризацию украинской армии, потому что хочет использовать её в дальнейших войнах.

Об этом на Парижском форуме по обороне и стратегии заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция не согласна на демилитаризацию украинской армии, потому что хочет использовать её в дальнейших...

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«Нам нужно также подумать о том, какой должна быть украинская армия в будущем. И исходить из принципа, что первой из гарантий безопасности остается украинская армия, что мы откажемся от любой формы демилитаризации Украины», – сказал Лекорню.

Он подчеркнул, что интеграция украинской армии в европейскую военную структуру должна продолжаться.

«И что первая обязанность армии европейского континента состоит в том, чтобы исходить из доктринальных, кадровых, а также интеллектуальных рамок, на которых украинская армия будет действовать.

Должна быть возможность заложить основы не столько на следующий год, сколько на следующие пять, десять, пятнадцать лет. И эта встреча важна, потому что она закладывает первый камень в фундамент этих гарантий безопасности.

Мы, европейские вооруженные силы, не можем доверять дипломатическим переговорам, потому что у нас есть опыт того, что, к сожалению, было сделано и не соблюдено в последнее время», – добавил министр.

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