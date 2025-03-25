Войска НАТО абсолютно не готовы к встрече с российскими дронами – укро-эксперт
Несмотря на потери, российская армия перешла на новые технологии, и наголову превосходит старомодные войска НАТО.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия сейчас готова к войне с НАТО больше, чем в 2022 году. Потому что у них совсем другая армия. С одной стороны, они потеряли огромное количество техники и тех военнослужащих, которых мы можем назвать кадровыми.
Но они приобрели армию с колоссальным боевым опытом, и которая активно осваивает те технологии, которые есть только в украинской армии – это беспилотные системы, которые являются сегодня, и я уверен, что дальше тренд этот никуда не денется, это самое основное средство поражения противника», – сказал Гайдай.
Он подчеркнул, что в случае войны натовским солдатам не поздоровится, когда они столкнутся с сотнями российских БПЛА.
«Если я могу представить, что почувствуют польские солдаты, когда к ним прилетят, над полем боя появятся сотни российских ФПВ. Но они не знают даже, ни как с этим работать на самом деле, ни куда прятаться.
Ну, придётся учиться как-то. Нет, понятно, но погибнет огромное количество. И учиться они могут только у одних людей – у украинцев. Да, и прямо сейчас на поле боя, в том числе», – рассуждал укро-политтехнолог.
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