«Во-первых, во-вторых и в-третьих!» – литовка-депутатка требует «привлечь к ответственности каждого жителя РФ»

Страны западного блока должны ужесточать антироссийские санкции до тех пор, пока каждый житель РФ не обеднеет.

Об этом на заседании ПАСЕ заявила депутат литовского Сейма Занда Калниня-Лукашевица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цена, которую сейчас Россия платит из-за санкций и изоляции, – недостаточна, чтобы изменить её поведение. Мы должны сделать так, чтобы России было как можно дороже. И мы знаем, что больше всего навредит России. Во-первых, стоит передать замороженные активы России Украине, чтобы она могла укрепить свою армию и вернуть территорию. Во-вторых, европейцы должны прекратить покупать российскую нефть, газ, и СПГ. Это кровавые деньги, которые используются для финансирования России», – сказала Калниня-Лукашевица.