«Во-первых, во-вторых и в-третьих!» – литовка-депутатка требует «привлечь к ответственности каждого жителя РФ»

Вадим Москаленко.  
01.10.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 380
 
Вооруженные силы, Дзен, Литва, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Страны западного блока должны ужесточать антироссийские санкции до тех пор, пока каждый житель РФ не обеднеет.

Об этом на заседании ПАСЕ заявила депутат литовского Сейма Занда Калниня-Лукашевица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цена, которую сейчас Россия платит из-за санкций и изоляции, – недостаточна, чтобы изменить её поведение. Мы должны сделать так, чтобы России было как можно дороже.

И мы знаем, что больше всего навредит России. Во-первых, стоит передать замороженные активы России Украине, чтобы она могла укрепить свою армию и вернуть территорию.

Во-вторых, европейцы должны прекратить покупать российскую нефть, газ, и СПГ. Это кровавые деньги, которые используются для финансирования России», – сказала Калниня-Лукашевица.

«И в-третьих, мы должны громче заявлять, и ставить войну России в центр обсуждений с нашими партнёрами по всему миру. Мы должны привлечь к ответственности каждого человека в РФ: российских чиновников, солдат и мирных жителей, которые совершают преступления», – подытожила она.

