Вице-спикер Думы: Закончится тем, что не будет Украины

Анатолий Лапин.  
10.07.2025 08:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2491
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия не допустит существования по периметру своих границ враждебных государств.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не допустит существования по периметру своих границ враждебных государств. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина, пожалуйста, вот конкретный пример. Для чего Кучма писал книжку «Украина – не Россия»? Было желание выстроить некую анти-Россию, закончилось тем, что не будет Украины. Всё.

То есть, это приводит к суицидальной попытке. Они кажутся для местных царьков способом отстроиться. Они все время боятся, что на них Кремль влияет. Я не знаю, как Кремль на них влияет – принимают их всегда в Москве с удовольствием, к ним все ездят.

Мы же все равно братские народы, так или иначе. Со всеми республиками бывшего СССР, ну, наверное, кроме стран Балтии, просто оттуда все уехали, уже там пустовато. Но и то рельсы и шпалы, которые у них есть, – это мы завезли.

А в Хельсинки большая часть каменных зданий построена Российской империей. Не надо об этом забывать», – заявил Толстой.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить