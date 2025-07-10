Россия не допустит существования по периметру своих границ враждебных государств.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина, пожалуйста, вот конкретный пример. Для чего Кучма писал книжку «Украина – не Россия»? Было желание выстроить некую анти-Россию, закончилось тем, что не будет Украины. Всё.

То есть, это приводит к суицидальной попытке. Они кажутся для местных царьков способом отстроиться. Они все время боятся, что на них Кремль влияет. Я не знаю, как Кремль на них влияет – принимают их всегда в Москве с удовольствием, к ним все ездят.

Мы же все равно братские народы, так или иначе. Со всеми республиками бывшего СССР, ну, наверное, кроме стран Балтии, просто оттуда все уехали, уже там пустовато. Но и то рельсы и шпалы, которые у них есть, – это мы завезли.

А в Хельсинки большая часть каменных зданий построена Российской империей. Не надо об этом забывать», – заявил Толстой.