Вэнс призвал Европу перестать быть вассалом Штатов и учиться защищать себя самой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию UnHerd, о котором уже писал «ПолитНавигатор», также высказал мнение, что у США и Великобритании «хорошие шансы» заключить тарифную сделку и в очередной раз призвал европейцев перестать быть «вассалами США» в сфере обороны и безопасности.

«Я люблю Европу», — говорит Вэнс в обширном интервью из своего офиса в Западном крыле, демонстрируя дипломатическую сторону, которая не всегда была в центре внимания. «Я люблю европейцев. Я неоднократно говорил, что, по моему мнению, невозможно отделить американскую культуру от европейской. Мы в значительной степени являемся продуктом философии, теологии и, конечно же, моделей миграции, которые пришли из Европы и положили начало Соединенным Штатам Америки», – говорится в публикации.

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Вместе с тем, Вэнс повторил ряд ключнвых тезисов, часть которых он уже озвучивал лидерам Европы на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года.

«Мы очень разочарованы — «мы» подразумеваем меня, президента, и, конечно, всю администрацию Трампа — тем, что европейское население продолжает взывать к более разумной экономической и миграционной политике, а лидеры Европы продолжают предлагать европейским народам противоположное тому, за что те, кажется, голосовали».

Автор интервью отмечает, что «иммиграция лежит в основе ощутимого разочарования Вэнса в европейских лидерах». Вице-президент США утверждает, что, как и в Соединенных Штатах, политика открытых границ, навязанная сверху, отравляет демократическое доверие в Европе.

«Как отмечает Вэнс, «весь демократический проект Запада разваливается, когда люди продолжают просить о меньшей миграции, а их лидеры продолжают вознаграждать их еще большей миграцией», – говорится в материале.

Еще одним «слепым пятном Европы», по словам Вэнса, является безопасность:

«Реальность такова — это грубо сказать, но это также правда — что вся инфраструктура безопасности Европы на протяжении всей моей жизни субсидировалась Соединенными Штатами Америки». Еще четверть века назад можно было сказать, что в Европе было много энергичных армий, по крайней мере, военных, которые могли защитить свою родину».

Сегодня же, – говорит Вэнс, – большинство европейских стран не имеют вооруженных сил, которые могли бы обеспечить их разумную оборону».

Правда, добавляет он – «англичане – очевидное исключение, французы – очевидное исключение, поляки – очевидное исключение. Но в некотором смысле они являются исключениями, которые доказывают правило, что европейские лидеры радикально недоинвестировали в безопасность, и это должно измениться».

Послание Вэнса европейскому континенту — это то же самое, что и послание Шарля де Голля в разгар холодной войны, когда президент Франции настаивал на здоровой дозе независимости от Вашингтона, отмечает автор интервью.

«Де Голль «любил Соединенные Штаты Америки, но признавал то, что я, безусловно, признаю тоже, – что не в интересах Европы и не в интересах Америки, чтобы Европа была постоянным вассалом Соединенных Штатов в сфере безопасности», – говорит вице-президент США.

Вэнс дал ясно понять, что он предпочел бы видеть сильную и независимую Европу именно потому, что это могло бы стать лучшим сдерживающим фактором против внешнеполитических ошибок американцев. «Я не хочу, чтобы европейцы просто делали то, что им говорят американцы. Я не думаю, что это в их интересах, и я не думаю, что это в наших интересах», – говорит он.

«Я не думаю, что большая независимость Европы плоха для Соединенных Штатов — это хорошо для Соединенных Штатов. Просто возвращаясь к истории, я думаю — честно говоря, — что британцы и французы, безусловно, были правы в своих разногласиях с Эйзенхауэром по поводу Суэцкого канала», – считает он.

Вэнс также намекает на свой собственный опыт ветерана войны в Ираке:

«Кое-что я знаю немного больше: я думаю, что многие европейские страны были правы в отношении нашего вторжения в Ирак. И, честно говоря, если бы европейцы были немного более независимыми и более готовыми к борьбе, то, возможно, мы могли бы спасти весь мир от стратегической катастрофы, которой стало вторжение американцев в Ирак».

Говоря о Великобритании, Вэнс делает большой акцент на том месте, которое она занимает в симпатиях президента Трампа, в результате чего весьма вероятна торговая сделка.

«Мы, безусловно, очень усердно работаем с правительством Кира Стармера» над торговой сделкой. Президент действительно любит Соединенное Королевство. Он бизнесмен и имеет ряд важных деловых связей в Великобритании. И, конечно, в основе своей Америка является англо-американской страной. Я думаю, что есть хороший шанс, что да, мы придем к отличному соглашению, которое будет в интересах обеих стран», – уверяет Вэнс.

Другие европейские государства, вероятно, также достигнут новых торговых соглашений, хотя подъем к ним может быть более крутым.