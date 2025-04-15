Вэнс раскритиковал Зеленского за нежелание «понять Россию»

Сергей Рыжов.  
15.04.2025 11:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Скандал, СМИ, США, Украина


Вице-президент США Джей Ди Вэнс вступил в заочную полемику с Владимиром Зеленским и назвал его вчерашнюю критику в свой адрес «абсурдной».

Напомним, вчера в интервью американскому каналу CBS Зеленский рассказал, что на первой встрече с Вэнсом тот ему заявил, что «не факт, что именно россияне начали войну».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вступил в заочную полемику с Владимиром Зеленским и назвал...

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«Это такая линия, которая прослеживается во многих встречах Украины с представителями США. Это изменение реальности. Мне кажется, что вице-президент я бы сказал, оправдывает каким-то образом действия Путина», – добавил Зеленский.

Площадкой для ответа со стороны Вэнса стало издание UnHerd, которому вице-президент дал интервью. Среди прочего, он сказал такое:

«Я думаю, что это своего рода абсурд со стороны Зеленского — говорить правительству, которое в настоящее время обеспечивает его военные усилия, что мы каким-то образом на стороне русских», – сказал Вэнс.

Он призвал «понять» стратегические цели России при урегулировании конфликта.

«Если вы хотите закончить конфликт, нужно попытаться понять, в чём заключаются стратегические цели, как России, так и Украины. Это не означает моральную поддержку российской стороны или одобрение полномасштабного вторжения, но вы должны постараться понять, где проходят их стратегические красные линии — так же, как вы должны понимать, чего Украина пытается добиться в этом конфликте», – заявил Вэнс.

По его словам, такая риторика Киева «определенно непродуктивна».

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