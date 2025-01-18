Вечеринка не для всех: инаугурация Трампа пройдет в закрытом помещении с ограниченным количеством гостей

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Портал Axios сообщает, что намеченная на понедельник, 20 января инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом помещении, что существенно изменяет планы обитателей Капитолийского холма – сенаторов и конгрессменов.

Как сообщается, церемония состоится в ротонде Капитолия — крайне ограниченном пространстве, что, вероятно, не позволит многим законодателям присутствовать на ней.

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Когда в 1985 году инаугурация Рональда Рейгана прошла в ротонде, по данным современных отчетов, на мероприятие было приглашено всего 96 человек, напоминает Axios.

Это значительно меньше, чем 435 членов Палаты представителей и 100 сенаторов, не говоря уже о семье Трампа, назначенцах кабинета министров, сотрудниках аппарата, судьях Верховного суда и других VIP-гостях.

Трамп в своем сообщении на принадлежащей ему платформе Truth Social заявил, что 20 января в Вашингтоне ожидается «арктический ветер», который «может привести к рекордно низким температурам».

«Поэтому я распорядился, чтобы инаугурационная речь, а также молитвы и другие выступления прошли в ротонде Капитолия США», — написал Трамп.

Он добавил, что стадион Capital One Arena в центре округа Колумбия, вмещающий 20 000 человек, будет транслировать церемонию в прямом эфире и станет местом проведения президентского парада.

Законодатели и их сотрудники сообщили Axios, что перенос церемонии в ротонду ставит их планы под вопрос.

Некоторые члены Палаты представителей, планировавшие посетить мероприятие, в заявили, что пытаются уточнить детали.

Для некоторых демократов это стало облегчением, так как они сомневались, стоит ли присутствовать на инаугурации человека, которого они критикуют.

Напомним, приглашения на инаугурацию разрслали целому ряду ультраправых политиков из стран ЕС, близких по взглядам к MAGA. В частности, венгерскому премьеру Орбану, лидеру британской партии Reform UK Найджелу Фараджу, племяннице лидерки французских националистов Марешаль Ле Пен, сопредседателю “Альтернативы для Германии” Тино Хрупалла и другим.

Знаковым является очень высокий уровень представительства КНР на церемонии – Си Цзиньпин, с которывм Трамп вчера поговорил по телефону, обсудив проблемы TikTok, торговлю и усилия по достижению мира на Украине, отрядил в Вашингтон второго человека в иерархии КПК – своего заместителя Хань Чжэна.

Как сообщает агентство Associated Press, изначально Трамп вообще приглашал на церемонию инаугурации иностранных лидеров, что идет вразрез с инаугурационной традицией. В числе других приглашение на мероприятие получил и Си Цзиньпин.

Однако в МИД Китая в пятницу заявили, что вместо председателя КНР на инаугурацию поедет его заместитель , так как ранее «ни один глава государства не посещал США с официальным визитом по случаю инаугурации», присутствовали лишь иностранные дипломаты.

Другими словами, в ином случае на инаугурации присутствовал бы Си Цзиньпин. Так что присутствие на церемонии второго человека в КПК – по китайским меркам – высший уровень вежливости в подобной ситуации.

Россию на инаугурации Трампа не будет представлять никто – приглашений из Вашингтона не было. Впррчем, как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, ксли временному поверенному РФ направлено приглашение, то он будет присутствовать.