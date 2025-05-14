«Вашей власти скоро конец. Будете отвечать за войну» – порохоботы в Раде угрожает Зе-команде

Проворовавшиеся, неспособные организовать работу государства представители правящего режима скоро лишатся власти на Украине и столкнутся с народным гневом.

Об этом на заседании украинского парламента заявила депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В вооруженных силах снабжение нулевое, парни и девушки пропадают в окопах, а вы совсем потеряли совесть и дальше двигаетесь по треку, который кто-то за вас определил.

Вам скоро возвращаться на свои округа. Вам скоро возвращаться к людям и смотреть им в глаза. Что вы будете говорить им, если вы сейчас, прикрываясь, нагло смеясь на заседании комитета, сидите и наслаждаетесь своей властью? Она скоро закончится! Эта власть скоро закончится, вы будете отвечать за войну, за ее прекращение, за все шесть лет, что вы здесь делаете и чего не делаете!» – сказала Южанина.