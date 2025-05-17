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Сейчас украинское село переживает трагедию, которая страшнее голода начала 1930-х годов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил видеоблогер Владимир Кохан, который делает материалы из украинской глубинки.

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«Село всегда страдает больше всего. И мне кажется, что сейчас происходит самая большая трагедия для украинского села, больше голодомора и предыдущих войн: оно просто пустеет и опустошается. Сейчас в украинских селах невозможно увидеть мужчин призывного возраста: очень много погибших, но и многие, кто просто мигрировал», – скзаал блогер в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда»

Он приводит в пример свое село.