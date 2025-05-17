В украинских селах практически не осталось мужчин призывного возраста

Игорь Шкапа.  
17.05.2025 15:57
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Общество, Украина


Сейчас украинское село переживает трагедию, которая страшнее голода начала 1930-х годов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил видеоблогер Владимир Кохан, который делает материалы из украинской глубинки.

Сейчас украинское село переживает трагедию, которая страшнее голода начала 1930-х годов. Об этом, передает...

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«Село всегда страдает больше всего. И мне кажется, что сейчас происходит самая большая трагедия для украинского села, больше голодомора и предыдущих войн: оно просто пустеет и опустошается. Сейчас в украинских селах невозможно увидеть мужчин призывного возраста: очень много погибших, но и многие, кто просто мигрировал», – скзаал блогер в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда»

Он приводит в пример свое село.

«Например, в моем селе до войны было где-то 20-30 молодых семей, но половина из них сейчас тем или иным способом уехала. Это Хмельницкая область, где 600–800 километров до фронта. Поэтому сейчас мое село напоминает дом престарелых», – с горечью резюмировал Кохан.

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