В стане «ястребов» очередная ротация – роль главного взял на себя Мерц
Германия берет на себя ключевую роль в военном обеспечении Украины.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил депутат Верховной рады многих созывов, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что произошло в последние недели, после формирования коалиции в Германии, где сначала, в самые тяжелые времена президент Франции на себя взял удар, перед этим премьер Джонсон взял на себя удар ключевой по поддержке Украины. Мы видим все – Мерц, канцлер Германии, взял на себя ключевую позицию по всем направлениям. Оружие, оружие, производство оружия на территории Украины. Производство, снятие ограничений по дальнобойности.
Ну посмотрите, помощь прямая финансовая и таких вещей можно называть очень-очень много. По сравнению с 14-16 и даже по сравнению с 22-23 годах, ту помощь, которую мы сейчас получим, мы такой помощи никогда не получали в жизни, фактически сейчас открыты все забрала», – заявил Соболев.
Политик при этом отмечает, что и США, несмотря на демонстративное дистанцирование от Украины, продолжают свои поставки:
«Да, есть позиция администрации Соединенных Штатов. Но смотрите, когда Трамп себя пробует как президент показывать, что он где-то между Россией и Украиной, ну это же неправда. Он же не посредник, он продает оружие, передает и дальше будет продавать оружие кому? России? Украине. А разведданные он будет предоставлять России? Украине».
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