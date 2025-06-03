В Стамбуле России предложили сдаться

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Меморандум, представленный украинской переговорной группой на переговорах в Турции, не предусматривет пространства для компромисса.

Об этом заявил заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько.

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«В украинском меморандуме от нас требуют практически сдаться, поэтому было очевидно, что Россия на соглашение в рамках обмена этими меморандумами не пойдет. Нет пространства для компромисса. От нас требуют полностью прекратить боевые действия, обещают, что, может быть, будут отменять санкции, при этом в любой момент их могут ввести опять. И, соответственно, никаких территориальных уступок — там это опосредованно подается. Поэтому было очевидно, что удастся договориться, как и прежде, только об обмене пленными, телами погибших», – скзаал Безпалько «Известиям».

Он обратил внимание, что в канун переговоров Украина демонстративно атаковала российские аэродромы и подорвала мосты в приграничных регионах РФ, что отразилось на ходе переговоров.

«Именно поэтому они были такими короткими и лаконичными. При этом Россия, несмотря на все эти теракты, продемонстрировала, что готова вести переговоры, не отказывается от мирного урегулирования», – отметил эксперт.

Бывший руководитель украинского филиала Института стран СНГ, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что провокации Киева были направлены на срыв переговорного процесса, а потому встреча РФ и Украины не стала прорывом.