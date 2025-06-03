В Стамбуле России предложили сдаться
Меморандум, представленный украинской переговорной группой на переговорах в Турции, не предусматривет пространства для компромисса.
Об этом заявил заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько.
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«В украинском меморандуме от нас требуют практически сдаться, поэтому было очевидно, что Россия на соглашение в рамках обмена этими меморандумами не пойдет. Нет пространства для компромисса. От нас требуют полностью прекратить боевые действия, обещают, что, может быть, будут отменять санкции, при этом в любой момент их могут ввести опять. И, соответственно, никаких территориальных уступок — там это опосредованно подается. Поэтому было очевидно, что удастся договориться, как и прежде, только об обмене пленными, телами погибших», – скзаал Безпалько «Известиям».
Он обратил внимание, что в канун переговоров Украина демонстративно атаковала российские аэродромы и подорвала мосты в приграничных регионах РФ, что отразилось на ходе переговоров.
«Именно поэтому они были такими короткими и лаконичными. При этом Россия, несмотря на все эти теракты, продемонстрировала, что готова вести переговоры, не отказывается от мирного урегулирования», – отметил эксперт.
Бывший руководитель украинского филиала Института стран СНГ, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что провокации Киева были направлены на срыв переговорного процесса, а потому встреча РФ и Украины не стала прорывом.
«Необходимо отметить, что по составу украинской делегации сразу было видно, что ни о каких прорывах не может идти речь. Из 12 человек, которые участвовали со стороны Украины, было 11 профессиональных военных. А представитель украинского МИДа скорее был как атрибут этих переговоров, и не более того. Как следствие, сразу было понятно, что ни о каких политических вопросах серьезно речь идти не будет», – подчеркнул Денисов.
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