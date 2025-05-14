В случае встречи в Стамбуле Путин и Трамп могут перевернуть ход игры – украинский эксперт

Если предположить, что на переговорах в Стамбуле завтра могут встретиться президенты США и России, то это событие станет переворотным в отношениях Запада и РФ.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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