В Польше раскрыли неудачное покушение на Зеленского

Сергей Рыжов.  
21.05.2025 09:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1394
 
Дзен, Политика, Политические убийства, Польша, Происшествия, Спецслужбы, Украина


В Польше предъявили обвинения мужчине, который планировал помочь в покушении на Владимира Зеленского, сообщается на сайте прокуратуры этой страны.  Обвинительное заключение подано прокурором Мазовецкого отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Окружной суд Варшавы.

Утверждается, что обвиняеиый якобы планировал помочь российской военной разведке подготовить покушение на Зеленского, но был арестован еще в апреле 2024 года — благодаря совместной работе польских и украинских силовиков. Сейчас его дело передано в суд.

В Польше предъявили обвинения мужчине, который планировал помочь в покушении на Владимира Зеленского, сообщается...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По версии следствия, он вышел на связь с россиянами и согласился помогать им. Его задачей было собирать и передавать информацию о безопасности в аэропорту Жешув-Ясьонка — именно туда часто прилетает Владимир Зеленский, когда приезжает в Польшу.

Теперь украинца обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой против интересов Польши. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В сообщении не называется фамилия обвиняемого – в тексте он фигурирует, как Павел К.

Интересно, что ранее сам Зеленский и украинские спецслужбы неоднократно утверждали о раскрытии и предотвращении более 13 попыток покушений на Зеленского.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить