В Польше раскрыли неудачное покушение на Зеленского

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В Польше предъявили обвинения мужчине, который планировал помочь в покушении на Владимира Зеленского, сообщается на сайте прокуратуры этой страны. Обвинительное заключение подано прокурором Мазовецкого отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Окружной суд Варшавы.

Утверждается, что обвиняеиый якобы планировал помочь российской военной разведке подготовить покушение на Зеленского, но был арестован еще в апреле 2024 года — благодаря совместной работе польских и украинских силовиков. Сейчас его дело передано в суд.

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По версии следствия, он вышел на связь с россиянами и согласился помогать им. Его задачей было собирать и передавать информацию о безопасности в аэропорту Жешув-Ясьонка — именно туда часто прилетает Владимир Зеленский, когда приезжает в Польшу.

Теперь украинца обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой против интересов Польши. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В сообщении не называется фамилия обвиняемого – в тексте он фигурирует, как Павел К.

Интересно, что ранее сам Зеленский и украинские спецслужбы неоднократно утверждали о раскрытии и предотвращении более 13 попыток покушений на Зеленского.