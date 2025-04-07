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Россия не меняла своих целей в ходе СВО и по-прежнему считает, что Украина должна быть демилитаризирована и денацифицирована. При этом, оставшаяся часть страны должна быть дружественной по отношению к России.

В начале же СВО к тому, что должно остаться от Украины, было другое отношения, и Венгрия была готова ввести войска на историческую часть своих земель в случае, если бы Россия освободила Киев.

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Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».