В начале СВО Венгрия была готова ввести войска на Украину – Царев

Анатолий Лапин.  
07.04.2025 13:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 462
 
Венгрия, Война, Дзен, Россия, Украина


Россия не меняла своих целей в ходе СВО и по-прежнему считает, что Украина должна быть демилитаризирована и денацифицирована. При этом, оставшаяся часть страны должна быть дружественной по отношению к России.

В начале же СВО к тому, что должно остаться от Украины, было другое отношения, и Венгрия была готова ввести войска на историческую часть своих земель в случае, если бы Россия освободила Киев.

Россия не меняла своих целей в ходе СВО и по-прежнему считает, что Украина должна...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Остальные территории должны быть, если все будет выполнено, принадлежать нейтральному, демилитаризированному государству, в котором с симпатией относятся к русским, к русской культуре, к русской церкви, нацелены на сотрудничество с Россией. Это образ, то, чего мы хотим…

(Остатки) не раздерибанят. Я хочу сказать, что, когда начиналась СВО, как потом стало известно, были некие предложения соседним странам с Россией, с Украиной, и Венгрия уже начала движение войск к границе, а Польша отказалась, но потом мы не смогли взять Киев, и история пошла по-другому. И мы сейчас до сих пор находимся в этом сценарии», – заявил Царев.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить