В Москве обсудили – признавать или русифицировать украинцев

По итогам СВО России придётся либо признавать существование украинской нации, либо пытаться их всех русифицировать.

Об этом говорили участники конференции Международного клуба народного единства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению российской теле- и радиоведущей Анны Шафран, не может быть никаких компромиссов – украинского народа и языка не существует.

«Я убеждена, у меня есть и украинские корни, белорусские корни. Я знаю точно, что это один народ. Никакого, при всем уважении к нашим украинским коллегам, отдельного украинского языка не существует. Есть диалекты русского языка. И просто это тот момент, когда надо внятно говорить очевидные вещи, потому что если мы сейчас начнем опять как-то юлить, пытаться найти какие-то компромиссы, чтобы что-то не спугнуть, это совершенно категорически, с моей точки зрения, неправильная ситуация. Можно пойти вперед только в тот момент, когда мы внесем ясность в то, что происходит. А ясность состоит в том, что мы один народ, в том, что у нас один язык, в том, что у нас одна вера», – сказала Шафран.

Однако с такой точкой зрения согласились не все. Российский историк Евгений Спицын подчеркнул, что если мы говорим о примирении, сосуществовать с украинцами придётся.

«Отрицать существование на сегодняшний день – это заранее обрекать на провал всю нашу идею. Если вы придёте и скажете украинцу, что он не украинец, а русский, он вас пошлёт к едреной матери. Это так же, как мне придут и скажут: «Ты не русский, ты украинец». Что я сделаю с таким человеком? Если вы начинаете постить старые имперские вещи о том, что украинцев никаких нет, что это одна часть русского народа, вот в XIX веке это можно было сказать, а в XXI уже нет. Это надо четко понять. То есть, если мы хотим изначально создать вот этот мост, мы должны признать реальность того, что украинцы – это нация. Как она складывалась, хорошо это или плохо, это отдельный вопрос чисто научных споров», – рассуждал Спицын.

С ним согласилась и председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.

«Я понимаю, с каким народом мы имеем дело. Если мы сегодня действительно придём с темой, что вы недорусские, вы никакие не украинцы, это вас обманули в детстве, нас просто никто не поймёт и отвергнут. Украинцы – это уже сложившееся психологическое состояние. И нужно говорить, что украинцы – это часть русского народа, что это родственный народ. Я знаю тысячи людей, украиноязычных, которых дома поют песни на украинском языке. Вы им скажете, нет такого языка украинского. Они русские, потому что они украинцы?», – сказала она.

Но другие участники потребовали провести принудительную русификацию, чтобы попытаться навсегда избавиться от украинства. Одним из тех, кто выступил с таким предложением, был эксперт по безопасности, подполковник Алексей Селиванов.