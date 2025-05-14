В Москве напоминают: Даже одна подлодка может уничтожить четыре Германии за 15 минут

Максим Столяров.  
14.05.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


В случае начала большой войны весь Евросоюз может быть уничтожен ядерными ударами в течение 15 минут.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае начала большой войны весь Евросоюз может быть уничтожен ядерными ударами в течение...

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«Других ядерных ракет у Европы нет, только у Франции. Ракеты хорошие у Франции, М-51. Но захочет ли французский парламент запустить эти ракеты? Потому что французский президент имеет право по своему усмотрению применить только Иностранный легион. А вот для того, чтобы пошли войска Франции, нужно согласие парламента на применение войск Франции. В том числе ядерного оружия.

И захотят ли французские генералы-адмиралы это делать ради Финляндии и Эстонии, сильно сомневаюсь. Потому что, понимаете, ядерная война, которую они могут развязать, она характерна тем, что численность населения, промышленный потенциал, значения не имеют. В ядерной войне значение имеют только два фактора – площадь цели и количество боеголовок», – сказал Сивков.

«Для того, чтобы немцев не осталось вообще как народа, и Германия исчезла с лица земли, нужно всего-навсего где-то 40, может, 60 ядерных боеголовок. Что такое 40 боеголовок? Это одна четвертая часть с подводной лодки, скажем, Кальмар-4. Одна «четвёрка». Их там 160 боеголовок (16 ракет по 10 боеголовок – ред.). А тут полетит только 40. И нету немцев. На всё это нужно 15 минут. Франция – такая же картина.

Европа – полмиллиона человек (полмиллиарда – ред.). Но это полмиллиона человек на очень маленькой территории. Располагаемого потенциала России ядерного с тремя тысячами боеголовок хватит превратить Европу в радиоактивную пустыню без всяких проблем», – подытожил он.

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