В Киеве уничтожена пропагандистская помойка Порошенко

Игорь Шкапа.  
10.07.2025 11:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Пропаганда, Россия, Украина


В ходе сегодняшнего российского удара по Киеву разрушена студия «5 канала», принадлежащего экс-президенту и олигарху Петру Порошенко (внесен в список террористов в РФ).

Об этом он сам сообщил в соцсеятх, опубликовав соответствующие фотографии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе сегодняшнего российского удара по Киеву разрушена студия «5 канала», принадлежащего экс-президенту и...

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«На фото – студия 5 канала. Я бывал там не раз. А сегодня ночью ее разрушил вражеский удар. В одну точку — с часу до четырех утра летело все: крылатая ракета и более тридцати шахедов. Русские попали в здание пятерки, уничтожили часть оборудования. Но, к счастью, коллектив не пострадал. Хотя дежурная группа в это время была на месте и выдавала ночной эфир, но вовремя они ушли в убежище», – жалуется Порошенко.

Он говорит, что это «второй мощный удар по каналу за время вторжения».

«Как ни прискорбно, первый удар по нему нанесли украинские власти, когда весной 2022 года сначала не допустили к телемарафону, а затем незаконно исключили из эфира. Но канал был, есть и будет!», – пафосно резюмирует Порошенко.

Стоит заметить, что канал Порошенко отличался пропагандой оголтелой русофобии еще задолго до начала боевых действий на Украине и был одним из главных застрельщиков путча 2013 – 2014 годов, который в итоге и привел к нынешней ситуации.

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