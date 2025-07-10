Российская армия устроила расстрельную ночь для Киева
Сегодня ночью в очередной раз нанесен мощный удар по украинской столице.
Как сообщают украинские мониторинговые источники, был задействованы как ракеты, так и беспилотники. В Киеве многочисленные пожары и задымления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
О масштабе удара свидетельствует реакция депутатов Верховной рады.
«Киев, ну это, п…дц», что творится», – матерится в Алексей Гончаренко.
Его коллега Ирина Геращенко характеризует удар как «расстрельную ночь для Киева».
Одной из главных целей удара стал городок Васильков под Киевом, где расположен военный аэродром.
Досталось непосредственно и Киеву
«Знакомые места. Район Лукьяновка. Опять били по заводу Артема, но украинская ПВО в который раз «напрацювала» попадания по жилым домам, многие из которых сразу же узнал», – пишет бывший киевлянин Андрей Селезов, поикнувший Украина после путча 2014 года.
Главарь экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Рефат Чубаров требует ударов по Москве.
«Пока жители Москвы не почувствуют на себе того, что переживают киевляне и жители других городов Украины во время атак дронами и баллистическими ракетами, эти изверги и дальше будут довольны Путиным», – написал Чубаров.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: