В Киеве требуют F-18 с американскими пенсионерами-наёмниками за штурвалом

Вадим Москаленко.  
17.04.2025 15:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для противостояния российской авиации Украине нужны истребители не ниже модернизированных американских F-18.

Об этом на канале «UkrLife» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для противостояния российской авиации Украине нужны истребители не ниже модернизированных американских F-18. Об этом...

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«Я честно скажу, конечно, было бы здорово, если бы нам поставляли ракеты для «Пэтриота», «Хаймарсы», сами «Пэтриоты», это многое бы решило. И желательно ещё, конечно, не просто F-16, а всё-таки какой-нибудь F-18, модернизированный до состояния способности противостоять новейшим самолётам России.

Ну и, наверное, на первых несколько лет наёмных лётчиков, потому что выучить лётчика – это несколько лет. А за хорошие деньги частная военная организация могла бы [взять] наёмников, американских лётчиков, которые летали, пенсионного возраста. Потому что F-18 – это всё-таки самолёт прошлых времён», – сказал Гайдай.

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