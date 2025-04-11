В Киеве расстроены: Трамп не станет обрушать цены на нефть
Дональд Трамп не станет обрушать цены на нефть до критического для России уровня, потому что тогда обанкротятся и американские нефтедобытчики.
Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что цена на нефть падать не будет. Она сейчас где-то поколеблется, потом где-то стабилизируется. Она будет некритичной для России. Хотя многие считают, что может быть и критичной.
Но поскольку сейчас Трамп взял паузу, это раз, значит, цена может вернуться.
Во-вторых, американским нефтедобытчикам тоже невыгодна низкая цена. Они многие обанкротятся, если цена будет низкая. Штаты – первая в мире страна по производству нефти», – сказал Карасев.
«Три страны – США, Саудовская Аравия и Россия. И всем нужна нефть в определенных параметрах. Низкая цена – плохо, высокая цена – тоже плохо, потому что они же еще импортируют часть нефтепродуктов для производства», – резюмировал укро-политолог.
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