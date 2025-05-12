В Киеве признали: Настоящий колониализм пришёл с обретением «незалежности»
Не бывает колоний, которые освобождаются от «ига» с ядерными реакторами и ракетостроением.
Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В чём был замысел независимости? «Давайте эмансипируемся от России, от неё всё зло». Хорошо, от неё зло. А благо в чём: «благо в самой независимости». Как нас убеждали, «колы мы будем сами, экономика е, жито е, пшеныця, металлы, химия, ракеты». 30 лет независимости – что осталось?
…Что случилось с Украиной при переходе от СССР? Снижение масштаба виденья, снижение уровня амбиций и претензий. От своих атома, космоса, кибернетики – Украина перешла к мелким задачам сельского хозяйства и сфер обслуживания. Где олигархам были отданы металлургия и химия.
Это парадокс колониализма. Мы получили внутренний колониализм до начала 2000-х годов в виде олигархата. В мире нет и не было колоний с ракетным производством, атомными станциями, развитой промышленностью, наукой и т.д. Хоть одну мне колонию назови с ядерными реакторами, ракетостроением… Мы жили в стране оптимизма. Мы отказались от оптимизма и солидаризма СССР в пользу своей корысти, национального пессимизма, мелкой ненависти, зависти и злобы», – признал киевский деятель.
Дацюк приходит к страшному для «свидомого» украинства выводу.
«К колониализму мы приходим только с независимостью. Потому что только независимая Украина обнаруживает вот этот неравномерный подход. В экономике, когда их энергоносители, когда их выгребают, в культуре – их информационное пространство, в социальности – масса народа ездит туда на заработки, и т.д.
То есть именно после 1991 года мы переходим к колониальной ситуации. До 1991-го колониализма не было, всё-таки удерживалась эта планка равенства», – сокрушается философ.
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