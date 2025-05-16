В Киеве крайне беспокоены слухами о восстановлении диалога Россия-НАТО

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Не исключено, что на саммите НАТО в конце июня в Гааге, куда не пустят Украину, будут рассматриваться исторические доктринальные изменения.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я тогда [во время «Стамбула-1»] предполагал, что не удивлюсь, если американская администрация в 2025 году выйдет с инициативой о прекращении расширения состава блока. Это не отменяет право наций стучаться, проситься, но прекращение расширения означает, что будут зафиксированы какие-то зоны, периметры компетенций и нераспространения этих компетенций, и такого рода инициатива может кооперироваться с позицией Москвы. Я встретил информацию, что возможно восстановление легализованного диалога в рамках НАТО-Россия. Если это заработает, то это подтверждает мои слова, что речь будет идти о согласовании сфер безопасности и точек, связанных со снижением столкновений интересов. Северные моря, Балтика, Центральная Европа и Черноморье. Это означает не то, что НАТО готово уходить, но то, что НАТО готово к диалогу о снижении напряжения по этой оси и о размежевании сфер интересов. Это как формула выхода из войны – в такого рода переговорах всем сторонам придётся уступать», – сказал Ермолаев.