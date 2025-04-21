Умер на Пасху: католики всего мира остались без Папы Франциска

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Агентство Reuters со ссылкой на Ватикан сообщает о смерти в возрасте 88 лет Папы римского Франциска (в миру Хорхе Марио Бергольо) скончался. Результаты анализов, которые проводили в последние дни, выявили у понтифика полимикробную инфекцию дыхательных путей.

Еще в юности, в 1957 году, в возрасте 20 лет, будущий Папа перенес операцию в своей родной Аргентине по удалению части легкого, пораженного тяжелой респираторной инфекцией. С возрастом Папа Франциск часто страдал от респираторных заболеваний и даже отменил запланированный визит в Объединенные Арабские Эмираты в ноябре 2023 года из-за гриппа и воспаления легких.

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Последний раз 88-летнего папу госпитализировали совсем недавно — тогда его состояние оценивалось как «стабильное». В ходе лечения Папа едва не умер, однако незадолго до Пасхи показался на публике.

Смерть Папы была внезапной. После 38 дней пребывания в больнице покойный понтифик вернулся в свою ватиканскую резиденцию Каса Санта Марта, чтобы продолжить выздоровление.

Буквально вчера понтифик отслужил пасхальную литургию в соборе святого Петра в Ватикане в присутствии тысяч верующих. Кроме того, вчера утром Папа Римский провел в Ватикане личную встречу с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом.

В заявлении Ватикана говорилось, что Вэнс, католик, у которого возник конфликт с понтификом из-за иммиграционной политики администрации Трампа, встретился с Франциском, чтобы обменяться пасхальными приветствиями.

«Папа Франциск имел короткую личную встречу… длившуюся несколько минут, чтобы обменяться добрыми пожеланиями в день Пасхи», — говорится в заявлении. После пасхальной мессы папа позже появился на площади Святого Петра, чтобы поприветствовать толпу в открытом папамобиле.

Вице-президент, который в эти выходные посетил Италию со своей семьей, встретился с высокопоставленными должностными лицами Ватикана для более официальных переговоров в субботу.

Папа, который выздоравливал от перенесенной двусторонней пневмонии , не принимал участия в этих обсуждениях.

Как известно, Папа Римский и другие официальные лица Ватикана подвергли критике ряд мер политики администрации президента Дональда Трампа, включая его планы депортировать миллионы мигрантов из США и широкомасштабное сокращение иностранной помощи и программ внутреннего социального обеспечения.

Франциск назвал подавление иммиграции «позором». Вэнс, ставший католиком в 2019 году, сослался на католическое учение средневековой эпохи, чтобы оправдать эту политику.

Папа римский опроверг теологическую концепцию, которую Вэнс использовал для защиты репрессий в необычном открытом письме католическим епископам США об администрации Трампа в феврале, и назвал план Трампа «серьезным кризисом» для Соединенных Штатов.

Как сообщает Vatican News со ссылкой на магистра апостольских церемоний, архиепископа Диего Равелли, покойный Папа Франциск просил упростить похоронные обряды и сосредоточиться на выражении веры Церкви в Воскресшее Тело Христово.

В апреле 2024 года покойный Папа Франциск утвердил обновленное издание литургической книги для папских погребальных обрядов, по которой будет проводиться заупокойная месса. О ней еще не было объявлено.

Второе издание Ordo Exsequiarum Romani Pontificis вводит несколько новых элементов, включая то, как следует обращаться с останками Папы после его смерти. Констатация смерти происходит в часовне, а не в комнате, где он умер, и тело сразу же помещается в гроб.

«Обновленный обряд призван еще больше подчеркнуть, что похороны Римского понтифика — это похороны пастыря и ученика Христа, а не влиятельного человека этого мира», — сказал архиепископ Равелли.

Франциск родился в 1936 году в аргентинском городе Буэнос-Айрес и в 2013 году стал 266-м по счету Папой Римским— к тому же, первым в истории папой из Латинской Америки. В качестве главы Ватикана Франциск заслужил репутацию церковника весьма прогрессивных взглядов.

Вот небольшая подборка его цитат на социальную тематику:

«Точно так же, как заповедь «Не убий» устанавливает четкие границы для сохранения ценности человеческой жизни, сегодня мы должны сказать «не убий» экономике отчуждения и неравенства. Такая экономика убивает».

«Некоторые люди продолжают отстаивать теории «просачивания благ сверху вниз», которые предполагают, что экономический рост, стимулируемый свободным рынком, неизбежно приведет к установлению большей справедливости и инклюзивности в мире. … Это мнение, которое никогда не подтверждалось фактами, выражает грубую и наивную веру в доброту тех, кто обладает экономической властью».

«Поклонение древнему золотому тельцу вернулось в новом и безжалостном обличье в виде идолопоклонства деньгам и диктатуры обезличенной экономики, лишенной подлинно человеческой цели».

«Экономическая и социальная изоляция – это полное отрицание человеческого братства, серьезное нарушение прав человека и окружающей среды».

«Неравенство – это корень социального зла».