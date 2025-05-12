Украину загоняют в ловушку переговоров на невыгодных позициях

Украину заставляют принять участие в переговорах с Россией на условиях Москвы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину нужен факт того, что Украина срывает переговоры. Потому что сейчас очень странно, когда это начнется, Путин также не хочет договариваться о каком-то длительном мире до окончания летней кампании. Он попытается усилить собственные атаки, чтобы добиться какого-то превосходства на фронте. Но вопрос – нас загоняют фактически в формат работы Трехсторонней контактной группы, когда мы не можем отказаться, а с российской стороны постоянно, чтобы мы не перехватили инициативу, идут какие-то дополнительные требования.

Это формат бесконечных разговоров, каждый из которых мы вынуждены будем брать в работу. Мы не можем в таком формате сказать: «Нет, мы выходим из переговоров»… потому что в таком случае, наше «нет, мы выходим из переговоров» будет означать, что Украина демонстрирует нежелание договариваться о мире. Нас загоняют в такую политическую ловушку, понимая, что масштабы и ресурсы для продвижения собственных пропагандистских идеологических любых нарративов на элиты, на другие государства в России больше», – заявил Тышкевич.