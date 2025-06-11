Украинскую делегацию жестко отругали на встрече в США
Представители США жестко отчитали украинскую делегацию на недавней встрече в Штатах. Критике подвергся и Владимир Зеленский, его команда и их способ вести дипломатию.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока мы на самом деле не сядем за настоящий стол переговоров, эта игра в шайбу в одни и в другие ворота, она будет продолжаться. Более того, не стоит ожидать от Соединённых Штатов Америки санкций. Штаты недовольны как нами, так и российской стороной. Более того, когда мы были делегацией в Соединённых Штатах в Дейтоне, была парламентская ассамблея НАТО, и у нас была двусторонняя встреча с делегацией США.
Ну, сказать, что нас поругали, я мягко выражусь, это ничего не сказать. И очень много было негативного потока в сторону Зеленского, в сторону всей команды, в сторону того, как ведет себя украинская сторона. И очень много задавалось вопросов: «Когда ваш президент или ваши другие представители выходят вести дипломатию на публику, с кем они разговаривают»? Потому что дипломатия на публике не ведется», – заявила Скороход.
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