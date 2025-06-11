Украинскую делегацию жестко отругали на встрече в США

Представители США жестко отчитали украинскую делегацию на недавней встрече в Штатах. Критике подвергся и Владимир Зеленский, его команда и их способ вести дипломатию.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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