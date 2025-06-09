Украинских доходов едва хватает, чтобы покрыть лишь половину затрат бюджета

Коллективный Запад финансирует почти половину бюджета Украины.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог и экономист Вадим Сирота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите в абсолютных числах, какие дальше величины. Они превышают на оборону 57%, львиную долю, больше половины, составляют издержки на оборону. Цифры заставляют задуматься. Ну и как же это всё сбалансировать? Собственно говоря, чтобы финансы наши публичные не пили романсы, нужно прийти к какому-то такому компромиссу.

Тут видите основные параметры бюджета на 2025 год, что эти же издержки, из которых половина почти на оборону, составляют 3,9 триллиона гривен, из них доходами мы покрываем 2,3 триллиона гривен. Вот эти доходы, то есть то, что мы зарабатываем, хватает с учетом войны под 60% покрыть того, что мы тратим. А оставшиеся чуть больше 42% – это дефицит, который покрывается помощью Запада. Вот эти 1,6 трлн гривен – это та зависимость, которая сейчас основную роль играет, подчеркиваю, не МВФ, а прямые бюджетные ассигнования Евросоюза и в виде военной помощи Америки», – заявил Сирота.