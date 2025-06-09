Украинский хаб против турецкого – дадут ли США взорвать еще один газопровод

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«Газпром» признал нежизнеспособным проект по созданию газораспределительного хаба в Турции и свернул его реализацию. Идея хаба умерла, не родившись, потому что Россия слишком много теряла при ее воплощении.

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турецкий газовый хаб – это скорее хотелка Турции стать таким распределителем газа, который поступает прежде всего из России, с перепродажей его в Европу с соответствующими наценками. Это мало похоже на хаб, а скорее – на турецкий помидорный рынок», – сказал Бобылев.

По его словам, Турция не в состоянии сформировать цену на газ, свободных экспортных мощностей у нее нет, поэтому Анкара не в состоянии удовлетворить потребности Европы по техническим причинам. При этом Бобылев считает, что Турция сохранит позиции транзитной страны.

Спектр интерпретаций экономического решения «Газпрома» со стороны политических экспертов гораздо шире.

«Интересный сигнал. Если США собираются выкупить европейскую долю в «Северных потоках», восстановить их и качать газ вместе с нами в Европу, то турецкий хаб нам невыгоден, как единственная точка поставки», – написал в своем тгк политолог Марат Баширов.

О том, что взорвавшие «Северные потоки» американцы сейчас собираются их присвоить и заработать на поставках российского газа, разговоры идут давно. И подтверждения правильности такой гипотезы налицо. Даже при президенте Джо Байдене Конгресс США неизменно сталкивался с противодействием Белого дома по вопросу введения санкций против оператора «Северных потоков».

А американский бизнесмен Стивен Линч еще в феврале прошлого года обратился в Минфин США за лицензией на право вести переговоры о покупке «Северного потока — 2» с лицами, находящимися под санкциями США.

Американские планы вступают в прямое противоречия с намерениями ЕС запретить импорт российского газа к 2027 году. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц не побоялся высказаться против восстановления «Северных потоков» даже на встрече в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

Внезапно в спор больших игроков вмешался беспокойный Киев. В конце мая украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в Баку, что Украина готова стать ключевым энергетическим хабом для Азербайджана в Европе.

«Как и ЕС, мы рассматриваем Азербайджан как ключевого контрибьютора в энергетическую безопасность Европы, и готовы внести свой вклад в это через нашу экспертизу в транзите и благодаря нашим газовым хранилищам, которые являются крупнейшими в Европе», – написал Сибига в соцсетях.

Скорей всего, украинский министр имел ввиду строительство газопроводов из Каспийского региона через Турцию и Украину в Европу, но детали маршрута не указал. По новой гипотетической трубе пойдут энергоносители из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

Навязчивая идея насолить России, экспортируя каспийские энергоносители, преследует Киев еще с начала нулевых годов. Тогда президент-националист Виктор Ющенко построил нефтепровод «Одесса-Броды». Но и в мирное время трубу не удалось запустить даже в реверсном режиме, и она осталась пустой.

На этот раз украинские мрии также могут не сбыться, поскольку Турция, похоже, пробивает совсем другой маршрут в обход России.

Директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина указывает на то, что турецкая госкомпания TPAO намерена присоединиться к разработке крупного газового месторождения Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря при участии «Бритиш петролиум». Звучат идеи подключиться к Трансанатолийскому трубопроводу.

«Называя вещи своими именами: мир стал на шаг ближе к тому, что через несколько лет “Турецкий поток” будет взорван точно так же, как и “Северный поток”», – резюмирует Панина.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько отмечает усилившиеся в последнее время антироссийские выпады президента Азербайджана Ильхама Алиева, но объясняет их не антироссийскими энергетическими планами, а досадой по поводу недополученной прибыли из-за закрытия перспективы турецкого хаба.