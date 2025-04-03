Украинская дипломатия возопила: Нами управляет звездно-полосатая рука

Анатолий Лапин.  
03.04.2025 13:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина, Экономика


США пытаются мародерить Украину.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются мародерить Украину. Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил экс-министр иностранных...

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«Трудно понять, каким образом заинтересовать их, не потеряв наш собственный интерес. Если мы думаем, что эти все сделки нужны Трампу только того, чтобы просто нас отжать, знаете, как по-пиратски, то я тогда теряю разницу между Россией и Соединенными Штатами. Может, не я параноидальный, а мир такой? Возможно. Ну, потому что, действительно, русские тоже от нас постоянно что-то хотят, правда? А тут приходят еще одни, которые тоже хотят немножечко помародерить, пока все еще теплое тело, может, еще надо помародерить его», – заявил Пристайко.

Дипломат подчеркнул, что Украина теряет управление собой, как только ей на выручку приходят третьи страны.

«Для нас вообще всегда была выгодная ситуация, когда наши партнеры помогают нам в рамках того, что мы считаем необходимой помощью, а не то, что они считают. Вообще, проблема в дипломатии, интернационализации любого конфликта или скандала в том, что на руле появляется очень много рук. Это была раньше твоя страна, а становится неуправляемая машина. Все начинают рулить. Ты думаешь, что ты все еще рулишь, но ты чувствуешь, что постоянно подергиваешься и кто-то начинает рулить.

А когда появляется здоровенная рука со звездочками, полосочками на этом, на руле, ты начинаешь понимать, что ты вообще уже не участвуешь в рулежке»

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