Украинцы боятся, что из-за США потеряют надежду на возврат Запорожской АЭС

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The Financial Times подтвержлает, что США добиваются пересмотра условий сделки по украинским минералам. По данным газеты администрация Трампа хочет включить в более широкое экономическое соглашение Запорожскую атомную станцию, которая находится под контролем России

«Администрация Трампа добивается новых условий доступа США к важнейшим минеральным ресурсам и энергетическим активам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву. Теперь Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на более широкие рамки, потенциально охватывающие владение США другими экономическими активами, такими как украинские атомные электростанции, сообщили два украинских чиновника», – говорится в материале.

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«Мы очень хорошо работаем с Украиной и Россией, и одна из вещей, которую мы делаем — это подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в самое ближайшее время», — сказал Трамп, выступая в четверг в Белом доме, не вдаваясь в детали.

Как отмечает издание, украинские чиновники обеспокоены, что на них могут оказать давление с целью добиться невыгодных условий в более широкой сделке.

Трамп и Зеленский в ходе телефонного разговора на этой неделе «обсудили электроснабжение Украины и атомные электростанции», говорится в отчете о разговоре госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

При этом Зеленский сообщил FT во время онлайн-брифинга, что он обсуждал с Трампом только один ядерный объект — Запорожскую атомную электростанцию.

Два высокопоставленных украинских чиновника, участвующих в переговорах с США по украинским недрам, сказали, что администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.

«Но я понимаю, что… они работают над более серьезным соглашением», — сказал один из собеседников.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что «экономическое партнерство, связанное с важнейшими полезными ископаемыми, энергетикой и экономическим ростом для обеих стран, остается предметом обсуждения», а затем добавил: «На данный момент мы вышли за его рамки и сосредоточились на широком прекращении огня и пути к прочному миру».

«Украинцы хотели двигаться медленно и сначала обсудить сделку по полезным ископаемым, прежде чем привлекать другие потенциальные аспекты американских инвестиций. Переговоры вызвали глубокую озабоченность внутри Украины», – пишет газета.

Что касается ЗАЭС, то ряд украинских комментаторов уже высказали идею, что Трамп может предложить вариант, который может устроить Россию. А именно – создание совместного с американцами предприятия, которое будет раздавать генерацию как потребителям в РФ, так и на Украине, формально обходя при этом вопросы приналежности самой ЗАЭС. В таком случае украинцы будут платить деньги за генерацию, вырабатываемую формально их собственной АЭС.