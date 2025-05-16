Истинным врагом каждого украинца является режим Зеленского, который ради сохранения власти истребляет своё население.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил покинувший Украину музыкант и блогер Тарас Незалежко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы прятаться, режиму Зеленского нужны же заложники, которыми можно прикрываться. Нужны те заложники, которые будут жить в своих панельных домах, и между этими панельными домами можно ставить ПВО, РСЗО и все остальное. А потом показывать, что вот какие злые русские, они-то вот по дому ударили», – сказал Незалежко.

Он подчеркнул, что ВСУ, СБУ, ТЦК и другие институты режима Зеленского представляют для украинцев куда большую опасность, чем российская армия.

«А по факту мы все прекрасно понимаем одно, это я вот для всех там, которые вот эту кухонную утварь еще носят на голове – Россия очень легко бы могла сравнять Киев с землей. Просто Дрезден сделать за 20 минут – и все, и нет. Но задача не в геноциде украинского народа.

Представляете, украинец в Москве, я русских не боюсь, я боюсь больше представителей СБУ и прочих других организаций, для которых счастье украинцев является невозможной ошибкой, которую они всегда пытаются исправить.

Поэтому разговоры по телевидению украинскому, их очень много, но все-таки включайте мозги, просто посмотрите, что происходит. И враг Украины на самом деле – это киевский режим и европейцы», – подытожил он.