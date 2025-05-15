«Украина стремительно теряет поддержку Европы» – нацист Береза

Вадим Москаленко.  
15.05.2025 19:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Владимиру Путину и российским дипломатам удаётся перетягивать европейских политиков на сторону России.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимиру Путину и российским дипломатам удаётся перетягивать европейских политиков на сторону России. Об этом...

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«У нас очень сложный этот год. Более того, уже понятно, что в Европе мы теряем поддержку. Радикально правые, которые усиливаются в Европе, тяготеют к России. Путин надеется наладиться с ними сотрудничество на разных уровнях и получить преимущество над Украиной в том, что эти политические силы прекратят помощь Украине, а будут создавать нам проблемы», – жаловался Береза.

«Тестирование в виде Венгрии и Словакии неплохо демонстрирует фактически, что Путину удается сотрудничать на уровне личных интересов и на уровне политических интересов.

Поэтому надо понимать… то, что происходит и в Германии, надо понимать, что происходит и в Румынии, и в других странах. И понимать, что Россия будет работать на всех направлениях, потому что для нее это тоже вопрос выживания», – подытожил он.

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